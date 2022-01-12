Кремль назвал неудачными переговоры России с США и НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. По принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия, и это плохо, отметил Песков.

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы российского государства.

У России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США, заметил Песков. "Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании - по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ", - сказал он.