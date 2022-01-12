Грузинская авиакомпания обанкротилась

Компания «Грузинские авиалинии» перешла в режим реабилитации, передает «Бизнес Грузия».

В настоящее время у компании накопился долг на сумму 176 млн лари в отношении 16 000 частных лиц и более чем 70 компаний.

Решение о переходе в режим реабилитации было принято тбилисским городским судом 20 декабря.

Согласно постановлению суда, компания оказалась в состоянии финансового кризиса по причине пандемии коронавируса, в результате чего она не смогла обслуживать свои финансовые обязательства.