Кремль заверил: Россия не бросит Беларусь

Россия не бросит Беларусь, против которой введены санкции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от такого транзита из-за американских санкций в отношении Минска. "Я оставлю без ответа ваш вопрос. Чувствительная субстанция. Беларусь – наш партнер, мы ее не бросаем и не бросим", – сказал Песков.

Он также не ответил на вопрос, планируется ли между лидерами России и Беларуси обсуждение темы транзита белорусских удобрений.