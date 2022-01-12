Ливан снова в огне: гражданские беспорядки, поджог центробанка, взрывы...

Свидетели сообщили, что боевики «Хезболлы» тут же оцепили территорию взрыва. Местные новостные сайты пишут, что боевики не позволили машине скорой помощи подъехать к месту взрыва.

Сегодня ночью мощный взрыв прогремел на юге Ливана, где, по данным арабских источников, находится военная база «Хезболлы». О причинах взрыва и пострадавших пока не известно, пишут израильские СМИ.

Также со вчерашнего вечера многотысячные акции протеста продолжаются по всему Ливану. Демонстранты заблокировали дороги и перекрыли улицы в знак протеста против ухудшения экономических условий. Забастовки прошли перед центральным банком Ливана и его отделением в Триполи. Ливанцы требовали «ухода с постов руководителей банка и суда над коррумпированной правящей системой».

По сообщению официального Национального информационного агентства Ливана, протестующие собрались перед штаб-квартирой банка под лозунгом «Долой систему коррупции, преступности и обнищания», подняв ливанские флаги в знак протеста против ухудшения экономического положения и условий жизни. Демонстранты подожгли одно из зданий центробанка и перекрыли дорогу к нему горящими шинами.

Ливан уже два года страдает от тяжелого экономического кризиса, приведшего к рекордному падению стоимости местной валюты по отношению к доллару, напоминают израильские СМИ. В стране резко снизился объем финансовых потоков из-за рубежа, значительно выросли государственный долг и инфляция. Кроме того, жители страны страдают от нехватки топлива и лекарств. В июне прошлого года Всемирный банк охарактеризовал экономический кризис в Ливане как «самый тяжелый в стране и один из самых тяжелых в мире», причислив его к трем самым тяжелым мировым финансовым кризисам, зарегистрированным в истории с середины XIX века.