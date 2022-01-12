Брюссель анонсирует новые санкции против Лукашенко
Европейский союз может ввести новый пакет санкций против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзвяк на своей странице в Twitter.
«Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Он может быть принят ранней весной», — анонсировал новые ограничительные меры Юзвяк.
work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus is still going among working groups. Could be adopted and ready early spring— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 13, 2022