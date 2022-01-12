Каспаров: В 30-е в Европе недооценивали Гитлера, а сейчас - Путина

Российский шахматист-диссидент Гарри Каспаров дал интервью итальянской газете Corriere Della Sera. Экс-шахматист высказался по поводу реальности «российской угрозы», а также назвал те ошибки, которые Запад допускает в отношениях с Москвой.

Так, на вопрос журналиста, считаете ли вы, что Запад недооценивает решимость Путина напасть на Украину и посеять хаос в Восточной Европе, Каспаров ответил:

«Сказать, что недооценивает, — ничего не сказать. Тот, кто недооценивает, по крайней мере осознает опасность, хотя и не воспринимает ее всерьез. В 30-е Франция и Великобритания недооценили Гитлера. Сейчас недооценивать — значит не учитывать исторический опыт, который мы получили в 30-х. Это значит упускать из виду то, что Путин уже сказал и сделал. Поразительно», - заявил Каспаров.