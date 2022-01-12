Дания обвиняет Россию, Китай и Иран в шпионаже
Россия, Китай и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике, передает Interfax со ссылкой на доклад службы разведки и безопасности Дании.
«Угроза исходит в первую очередь из России, Китая и Ирана, но есть и примеры других государств, осуществляющих разведывательную деятельность в Дании», - говорится в документе.
Согласно данным датской разведки, упоминаемые и другие страны якобы вели шпионаж за королевством, а также Гренландией и Фарерскими островами. Ряд разведслужб, в том числе России, Китая и Ирана, пытаются установить контакт с компаниями, учеными и студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях.
Также упоминается инцидент 2019 года, когда было распространено фальшивое письмо, якобы отправленное главой МИД Гренландии американскому сенатору с утверждениями о готовящемся референдуме о независимости Гренландии от Дании.
«Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США», - отмечается в документе.