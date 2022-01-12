Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 15:26

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана, а также генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф аль-Хаджраф прибыли в Пекин с пятидневным визитом. Американские интриги, половинчатость и неопределенность, посулы и претензии монархиям Персидского залива надоели настолько, что за стабильностью они отправились к главному конкуренту Вашингтона - в Пекин. Надеясь найти здесь трезвый взгляд, конфуцианское спокойствие и партнерство без предварительных условий. И Китай готов государствам Залива всё это дать.

О проникновении КНР говорилось давно, но как-то вяло, без энтузиазма и осознания масштабов китайского присутствия в регионе, который всегда считался «непотопляемым авианосцем» Америки. В экспертном сознании доминировала установка о том, что США являются для монархий Персидского залива совершенно безальтернативным партнером, и эти государства просто обречены вести свою политику так, как того требует от них Вашингтон. Это была откровенная иллюзия, следование которой обернулось для американской стороны неприятными неожиданностями. После экономического и политического взлета Китая, ставшего второй экономикой мира, у монархий Залива появилась реальная альтернатива. Которую они поначалу нащупывали весьма осторожно, с оглядкой и скрытно. А затем, поняв и ощутив ее надежность как партнера, – устремились к ней уже и без особой оглядки на американского дядюшку Сэма. О сотрудничестве Пекина с саудитами в деликатном вопросе производства Эр-Риядом собственных баллистических ракет, как и о строительстве подозрительных китайских объектов в портах Залива –haqqin.az писал подробно и неоднократно. Американцы дергаются и негодуют – но в реальности мало что могут сделать. Военно-техническое сотрудничество Китая с Эмиратами и Саудовской Аравией развивается весьма динамично, нарастают контакты китайских спецслужб с их коллегами в Заливе. Завязываются и политические проекты, так, в частности, источники haqqin.az утверждают, что Пекин намерен подключиться к предстоящему раунду ирано-саудовских переговоров. Да здравствует торговля! Но торговые отношения остаются ключевым пунктом в отношениях монархий Залива и Пекина. Мало кто обратил внимание на то, что за десятилетие Китай стал основным торговым партнером для стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (CCG). В 2020 году на долю Китая приходилось 19% от общего объема товарного экспорта CCG на мировые рынки. В денежном выражении это 83,1 миллиарда долларов, в товарном – в основном поставки сырой нефти и природного газа. С импортом все обстоит примерно также: на 20% ввозимых в CCG товаров на сумму $80,4 миллиарда гордо красуется знак «Made in China».

В том же 2020 году поставки из Залива составили лишь 12% нефтяного импорта в США. В то же время саудовская сырая нефть составила 15,9% от общего объема импорта этого энергоносителя Китаем. Оман, ОАЭ и Кувейт также вошли в десятку крупнейших поставщиков в Китай, экспортировав 7,3%, 5,5% и 5,1% соответственно. Сыпать цифрами можно еще и еще, но, думаю, уже вполне очевидно, что лидерство Китая в торговле с монархиями Залива не вызывает сомнений. И дальше будет только укрепляться. Причин здесь несколько, но выделить, думается, нужно три. Во-первых, сотрудничество с Китаем привлекает страны Залива тем, что Пекин никогда не обуславливает вопросы сотрудничества с соблюдением прав человека, как это постоянно делают США. Что встречает полное понимание, одобрение и желание идти навстречу. И мало того, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд в ходе нынешнего визита уже заявил, что Эр-Рияд твердо придерживается принципа «одного Китая», а также поддерживает позицию Китая по вопросам Гонконга, Синьцзяна и прав человека, так саудиты готовятся на днях еще и депортировать в Китай уйгурского ученого Аймадулу Ваили, в отношении которого в Китае выписан ордер на арест за связи с сепаратистами.

Во-вторых, в своих отношениях с региональными соперниками, теми же Ираном, Израилем и Саудовской Аравией, Пекин всегда очень тщательно выдерживает баланс, категорически не давая политике взять верх над экономикой. Он всегда в стороне от местного соперничества, всегда над схваткой, всегда «на вершине, наблюдая битву двух тигров». Порой это вызывает раздражение у его партнеров на Ближнем Востоке, попытки изменить китайскую позицию и сдвинуть Пекин в сторону одного из участников конфликта – но китайская сторона здесь жестка и категорична. Широкая улыбка, выражения сожаления из-за существующих проблем и «нет, нет, нет, для нас это неприемлемо, разбирайтесь сами». И, наконец, в-третьих. Американское отношение к монархиям Залива по большому-то счету так и осталось в эпохе неоколониализма. «Вы нам нефть, мы вам – оружие и гарантии безопасности». Еще в конце прошлого века местных это вполне устраивало – но сейчас они рвутся в век XXI, к высоким технологиям, собственной промышленности, включая оборонную, и научным достижениям. Монархии выросли из традиционного формата партнерства с США, а нового им никто в Вашингтоне не предлагает. И потому реальный шанс для развития, как и для преодоления последствий пандемии, им может дать только Китай. В этом и есть его главный секрет продвижения в Персидском заливе. Куда без Казахстана Было бы странно, если бы арабский дипломатический десант в Пекине не попытались увязать с трагическими событиями в Казахстане, о которых сегодня вещают даже из утюгов, если они включены в сеть. И хотя повестка визита согласовывалась задолго до этих событий – говорить о них в китайской столице все равно придется. Саудовские поставки нефти по морю, как уже говорилось выше, это 15,9% от общего объема китайского импорта. А поставки по трубе из Казахстана – 15%, цифры вполне сопоставимые. Плюс по казахстанской территории в Китай проходит газопровод из Туркмении.