Бывшие следователи МНБ, которые выполняли наиболее грязные поручения ОПГ-МНБхСС Эльдара Махмудова, бывшие полковники Сахиб Алекперов и Ясин Мамедов приняты в состав Коллегии адвокатов Азербайджана.

Самое парадоксальное в данной новости то, что эти высокопоставленные лица проходят в данный момент в качестве обвиняемых по делу другой ОПГ – генерала Мовлана Шихалиева. Расследованием установлено, что бывший заместитель начальника управления предварительного следствия Ясин Мамедов и бывший заместитель начальника отдела Сахиб Алекперов посредством шантажа и угроз присваивали имущество подследственных и получали взятки в особо крупном размере.

В Коллегии адвокатов haqqin.az подтвердили информацию.

Отметим, что С.Алекперов и Я.Мамедов причастны к незаконным арестам и фальсификации уголовных дел тысяч невинных жертв репрессивной машины Эльдара Махмудова и его офицерской банды. Нетрудно догадаться, что на новом поприще обвиненные в многочисленных преступлениях палачи возродят в нашей стране образ мафиозных адвокатов Дьявола.