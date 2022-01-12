Очередная жертва угарного газа: в Мингячевире мужчина задохнулся в ванной

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в Мингячевире в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире находится человек.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска вскрыли входную дверь и обнаружили тело 45-летнего жителя села Дахна Шекинского района Абира Мамедова.

Позднее стало известно, что мужчина погиб от отравления угарным газом в ванной комнате. По факту ведется расследование.