В Европе говорят о самом высоком за 30 лет риске войны

"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", - отметил Рау.

Риск возникновения войны в Европе в настоящее время значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет, заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Польши Збигнев Рау.

"В настоящее время страны-члены сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", - подчеркнул он.

Рау заявил, что ОБСЕ, со своей стороны, необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины: "Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины".

"На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ", - добавил Рау.