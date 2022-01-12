«Азеригаз» ответит на интересующие население вопросы

14 января в 11:00 в административном здании производственного объединения «Азеригаз» состоится очередная акция «Открытые двери», которая будет транслироваться в прямом эфире через социальную сеть Facebook и станет доступна для всех представителей СМИ и НПО.

Как сообщили haqqin.az в ПО, в ходе акции будут раскрыты важные факты об итогах года. Будет предоставлена важная информация о работе, которая предстоит в 2022 году. Все СМИ и представители НПО приглашаются на мероприятие. Ответы на интересующие граждан вопросы будут озвучены генеральным директором «Азеригаз» Русланом Алиевым в прямом эфире.