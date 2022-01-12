К вебинару подключились 204 участника и более 500 пользователей социальной сети Facebook.

Накануне состоялся вебинар на тему "Дисциплинарные вопросы – профессиональная тайна и свобода выражения мнений адвокатов", организованный совместно Советом европейских коллегий адвокатов и юридических сообществ и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Выступивший председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров отметил совместную деятельность в рамках сотрудничества с Советом европейских коллегий, работу, проделанную за последние четыре года, а также продолжающийся процесс приема в члены коллегии.

Вице-президент Совета европейских коллегий и юридических сообществ Пьер-Доминик Шуп также проинформировал участников о деятельности возглавляемой организации, доведя до внимания азербайджанских участников, что защита верховенства закона, защита прав и свобод человека, относящиеся к основным направлениям деятельности организации, а также профессиональная тайна и свобода выражения мнений адвокатов, являющиеся темой вебинара, в настоящее время представляют особый интерес.

Затем модераторы проекта советник председателя Коллегии адвокатов страны Фархад Наджафов и глава комитета европейских коллегий Роман Завршек в соответствии с повесткой дня дали слово председателю дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов Шахмару Мамедову и заместителю председателя Ильхаме Гасановой. Спикеры выступили с презентацией о дисциплинарных правилах для адвокатов в Азербайджане, действующем законодательстве о профессиональной тайне и свободе выражения мнений защитников.

На вебинаре в качестве эксперта выступил представитель дисциплинарного комитета Совета европейских коллегий Жан-Луи Жорис, который проинформировал участников мероприятия о принятых организацией Хартии основных принципов профессии адвоката в Европе и Кодексе поведения европейских адвокатов.

Затем бывший президент брюссельской коллегии адвокатов, бывший член совета директоров фламандской коллегии адвокатов Алекс Таллон, президент словенской коллегии адвокатов Янез Старман, член правления коллегии адвокатов Грузии Ираклий Кандашвили, председатель районного дисциплинарного суда для адвокатов в Торуни Пиотр Хыштонович поделились своим национальным опытом по этой теме.

В заключительной части вебинара на вопросы участников ответили эксперты и иностранные коллеги. Анар Багиров и Пьер-Доминик Шуп поблагодарили участников мероприятия и отметили, что подобные мероприятия станут постоянными.