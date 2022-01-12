Польша отказывается от российской нефти и переходит на саудовскую

Главный конкурент Москвы в лице Эр-Рияда, который прежде был сфокусирован на клиентах в Азии, начинает вытеснять российских поставщиков из Польши на фоне нарастающей напряженности в отношениях двух стран, пишет finanz.

12 января государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco подписала долгосрочный контракт на поставки польской PKN Orlen до 337 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg.

Саудовские поставки, которые танкерами будут доставляться в порты Балтийского моря, вырастут более чем втрое и покроют почти половину потребления нефти в Польше, которое составляет 650-700 тысяч баррелей в сутки.

Через Польшу саудовская нефть может попасть и в соседние страны, включая Литву и Чехию, где Orlen владеет заводами по переработке.