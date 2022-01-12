Незаконную доставку Саакашвили в Грузию организовал экс-замминистра

Обвиняемый по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили Элгуджи Цомая дал показания в суде.

Цомая заявил, что с ним связался бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гия Лоткипанидзе и попросил помочь с транспортировкой бывшего президента из Украины. По словам обвиняемого, он без проблем прошел таможенный контроль на грузовике со сметаной, так как много лет занимается доставкой товаров из Украины.

Напомним, что Э.Цомая обвиняется в сокрытии фактов тяжелого преступления и пособничестве в нелегальном пересечении государственной границы. На суде он признал свою вину.