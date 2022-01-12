В Баку арестован лидер оппозиционной партии

Ранее в суд обратились полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, пострадавшие при крушении вертолета МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы. Они обвинили председателя Партии граждан и развития Али Алиева в клевете.

Причиной обращения офицеров в суд стало высказывание председателя партии 9 декабря 2021 года на Уoutube-канале «Osmangızı TV» о том, что невозможно было выжить при таком крушении.

Напомним, что 30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Гарагейбат» на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.