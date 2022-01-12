Эрдоган назвал стратегическую цель Турции

Турция выступает за активный диалог с Европейским Союзом. Однако страна сталкивается с затягиванием переговоров на тему сотрудничества с Анкарой, в том числе вступления Турции в ЕС, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре, сообщает Anadolu.

Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС, сказал турецкий президент, призвав не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза, и назвал Турцию «ключевой страной» для решения многих проблем в Европе.

«Без урегулирования проблем, которые происходят у границ Турции и ЕС, миграционный кризис не решить. Каждый, кто объективно анализирует ситуацию на Европейском континенте, осознает и признает, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС. Благодаря Турции масштабы миграционного кризиса снизились, так же как и уровень террористической угрозы и дестабилизации», - подчеркнул турецкий лидер.