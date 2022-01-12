Российские военные представили Путину худший сценарий по Украине
Военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, однако нужно дать шанс дипломатии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.
"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", - сказал он.