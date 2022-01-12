Армения в ожидании установления дипотношений с Турцией

Армения ожидает установления дипломатических отношений с Турцией и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Об этом, накануне первой встречи спецпредставителей Турции и Армении, намеченной на 14 января, сказал "Арменпресс" пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

По его словам, ожидания Армении от этого диалога, такие же, как и в начале 1990-х годов.

"Рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, и будет открыта граница между двумя странами”, - отметил он.