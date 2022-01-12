Армения в ожидании установления дипотношений с Турцией
Армения ожидает установления дипломатических отношений с Турцией и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Об этом, накануне первой встречи спецпредставителей Турции и Армении, намеченной на 14 января, сказал "Арменпресс" пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.
По его словам, ожидания Армении от этого диалога, такие же, как и в начале 1990-х годов.
"Рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, и будет открыта граница между двумя странами”, - отметил он.
Унанян также заявил, что встреча спецпредставителей Армении и Турции в Москве пройдет с российской стороной.
"По сути, эта первая встреча будет носить познавательный характер. Трудно ожидать, что в результате одной встречи можно будет добиться ощутимых результатов, но она запустит процесс", - добавил пресс-секретарь МИД.
Отметим, Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении будет заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Анкары – бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.