Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел телефонный разговор с новым главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым, передает офис казахстанского премьера.

Отмечается, что Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана и выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

Премьер-министр Азербайджана также пригласил Смаилова совершить визит в Баку в удобное для него время.