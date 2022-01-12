Али Асадов переговорил с новым премьер-министром Казахстана и пригласил его в Баку
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел телефонный разговор с новым главой правительства Казахстана Алиханом Смаиловым, передает офис казахстанского премьера.
Отмечается, что Асадов поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Казахстана и выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.
Премьер-министр Азербайджана также пригласил Смаилова совершить визит в Баку в удобное для него время.
В свою очередь, глава правительства Казахстана отметил, что Азербайджан является надежным стратегическим партнером.
«Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», - заявил Смаилов.