Путин: «Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили»

Военный контингент Организации Договора о коллективной безопасности выполнил свою задачу в Казахстане, поэтому теперь надо возвращаться домой, заявил президент России Владимир Путин.

"В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили", - сказал глава российского государства на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Путин убежден, что "миротворцы сыграли важную роль... в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева".

Российский лидер отметил, что "удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны".