Апшеронская полиция задержала наркоторговцев

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Апшеронского районного управления полиции, в городе Хырдалан, поселках Сарай и Масазыр задержаны 8 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что у задержанных обнаружены и изъяты крупные партии героина и метамфетамина. В своих показаниях они признались, что участвовали в незаконном обороте наркотиков.

В следственном отделе Апшеронского районного управления полиции продолжается расследование.