Эрдоган: Важно, чтобы Армения правильно оценила свой шанс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран Европейского Союза акцентировал внимание на ситуации на Южном Кавказе в свете итогов 44-дневной войны 2020 года.

Anadolu сообщает, что турецкий лидер отметил, что Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе, и вслед за освобождением Азербайджаном оккупированных Арменией земель Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.

Чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе, сказал турецкий президент.