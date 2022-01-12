Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:38

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и двух бывших сотрудников этого ведомства – полковников Сахиба Алекперова и Ясина Мамедова. Отметим, что несколько дней назад совершивших злодеяния против азербайджанского народа Алекперова и Мамедова приняли в Коллегию адвокатов Азербайджана. Журналистов на судебный процесс не допускают, хотя соответствующего решения на этот счет не принималось. В результате представители СМИ вынуждены наблюдать за громким делом со стороны, выясняя подробности происходящего в зале суда у адвокатов и потерпевших. Как удалось узнать корреспонденту haqqin.az, на последнем судебном заседании первым был допрошен потерпевший Сардар Исмаилов, а затем проходящие по делу свидетели.

В своих показаниях Исмаилов заявил, что в марте 2013 года вместе с партнером, Орханом Абдуллаевым, хотел организовать в Грузии продажу пиротехнических средств и клейкой декоративной ленты, завезенных из Китая. Товары были доставлены на базу рынка "Лило" в Тбилиси, но когда покупателей на них не нашлось, оба предпринимателя решили продать товар в Азербайджане. "В августе мы встретились в Баку с жителем Шеки Эльманом Мансимовым и рассказали ему о ситуации. Эльман заинтересовался, сказал, что уточнит кое-что и свяжется с нами", - рассказал на суде потерпевший. Спустя несколько дней Эльман заявил Исмаилову, что нашел человека, который поможет перевезти товар из Грузии в Азербайджан. "4 сентября мы с Орханом поехали в Балакен и встретились с Эльманом, который познакомил нас с Афсалом Гасаналиевым (бывший сотрудник полиции, также признан потерпевшим по делу - ред.) и Меджидом Ангубазовым, - рассказал Сардар Исмаилов. - Вместе мы отправились в Тбилиси, показали им наш товар, после чего мы с Орханом вернулись в Балакен". А спустя некоторое время обоих предпринимателей задержали в бакинском кафе "Экзотика" сотрудники МНБ. Исмаилова и Абдуллаева привели в здание министерства, где, по словам потерпевшего, удерживали более 10 часов, заявив, что товар арестован, поскольку является контрабандным. "Решением Сабаильского районного суда меня арестовали на три месяца, - рассказал потерпевший. - Спустя три месяца меня вызвал сотрудник следственного отдела МНБ Ясин Мамедов. Там же находился и следователь Сахиб Алекперов.