Суд над палачами Эльдара Махмудова, которые стали адвокатами Дьявола громкий процесс продолжается
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего начальника Следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности генерала Мовлама Шихалиева и двух бывших сотрудников этого ведомства – полковников Сахиба Алекперова и Ясина Мамедова. Отметим, что несколько дней назад совершивших злодеяния против азербайджанского народа Алекперова и Мамедова приняли в Коллегию адвокатов Азербайджана.
Журналистов на судебный процесс не допускают, хотя соответствующего решения на этот счет не принималось. В результате представители СМИ вынуждены наблюдать за громким делом со стороны, выясняя подробности происходящего в зале суда у адвокатов и потерпевших.
Как удалось узнать корреспонденту haqqin.az, на последнем судебном заседании первым был допрошен потерпевший Сардар Исмаилов, а затем проходящие по делу свидетели.
В своих показаниях Исмаилов заявил, что в марте 2013 года вместе с партнером, Орханом Абдуллаевым, хотел организовать в Грузии продажу пиротехнических средств и клейкой декоративной ленты, завезенных из Китая. Товары были доставлены на базу рынка "Лило" в Тбилиси, но когда покупателей на них не нашлось, оба предпринимателя решили продать товар в Азербайджане.
"В августе мы встретились в Баку с жителем Шеки Эльманом Мансимовым и рассказали ему о ситуации. Эльман заинтересовался, сказал, что уточнит кое-что и свяжется с нами", - рассказал на суде потерпевший.
Спустя несколько дней Эльман заявил Исмаилову, что нашел человека, который поможет перевезти товар из Грузии в Азербайджан.
"4 сентября мы с Орханом поехали в Балакен и встретились с Эльманом, который познакомил нас с Афсалом Гасаналиевым (бывший сотрудник полиции, также признан потерпевшим по делу - ред.) и Меджидом Ангубазовым, - рассказал Сардар Исмаилов. - Вместе мы отправились в Тбилиси, показали им наш товар, после чего мы с Орханом вернулись в Балакен".
А спустя некоторое время обоих предпринимателей задержали в бакинском кафе "Экзотика" сотрудники МНБ. Исмаилова и Абдуллаева привели в здание министерства, где, по словам потерпевшего, удерживали более 10 часов, заявив, что товар арестован, поскольку является контрабандным.
"Решением Сабаильского районного суда меня арестовали на три месяца, - рассказал потерпевший. - Спустя три месяца меня вызвал сотрудник следственного отдела МНБ Ясин Мамедов. Там же находился и следователь Сахиб Алекперов.
Алекперов прямо озвучил, сколько нужно заплатить за свободу. "Я ответил, что готов продать свой автомобиль Kia Sportage, который стоил 18.000 долларов, и отдать ему эти деньги - сообщил суду Исмаилов. - Но Ясин Мамедов заявил, что этого мало, и посоветовал обратиться за помощью к родственникам, сообщив, что сумма "выкупа" составляет 50.000 долларов. Дома у меня было 30 тысяч. Тогда я попросил следователя, чтобы он вызвал моего друга Вугара. В тот же день в присутствии Сахиба Алекперова и Ясина Мамедова я встретился с Вугаром, попросил его забрать из дома эти тридцать тысяч, продать мою машину и привезти деньги в МНБ. При этом Ясин велел Вугару поторопиться и пригрозил арестом, если тот расскажет кому-то о происходящем".
Через некоторое время Вугар собрал требуемую сумму и передал 50.000 долларов Ясину Мамедову.
"Но Мамедов велел мне набраться терпения, пообещав, что после улаживания ряда процедур меня отпустят, - рассказал потерпевший. - Спустя некоторое время меня отвели в больницу и обследовали. Затем следователь позвал меня в кабинет и велел подписать какие-то бумаги. После этого меня отпустили…"
Исмаилов утверждает, что в СИЗО ему выдали справку о болезни, хотя никаких заболеваний у него не было. И только в суде выяснилось, что, как свидетельствовало заключение врачей, он страдал сердечным заболеванием, ставшим причиной освобождения Исмаилова из-под стражи.
В связи с ложным заключением врачебной экспертизы государственный обвинитель задал вопросы Мовламу Шихалиеву, Сахибу Алекперову и Ясину Мамедову. На что Шихалиев заявил, что не имеет к этому делу никакого отношения и возложил всю ответственность на начальство (то есть на Эльдара Махмудова и тогдашнее руководство Генпрокуратуры).
В качестве свидетелей на процессе были допрошены Вугар Манафов, Видади Салманов и Сархан Исмаилов. Все свидетели подтвердили слова Исмаилова.
По окончании судебного заседания адвокат Осман Кязымов, представляющий интересы потерпевшего Афсала Гасаналиева, сообщил представителям прессы, что факт получения 50 тысяч долларов за освобождение Исмаилова из-под стражи подтвержден в судебных показаниях.
"И сам Сардар, и свидетели подтвердили, что было заплачено 50.000 долларов", - заявил адвокат.
Кязымов также подчеркнул, что запрет на присутствие в зале суда представителей СМИ является нарушением закона.
"Мы ходатайствовали о проведении судебного процесса с аудио- и видеосъемкой и в присутствии журналистов, - сказал адвокат. - То, что происходит в стране, в обществе, должно быть известно всем”.
Судебный процесс продолжится 18 января.