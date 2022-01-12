Швеции и Финляндии обещают быстрое вступление в НАТО

В случае, если Финляндия и Швеция подадут заявку, они могут очень быстро стать членами НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Конечно, они во многом очень близки к НАТО. Поэтому данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку», — сказал Столтенберг, отметив, что Финляндия и Швеция — важные партнеры НАТО и проводят с ним совместные учения.

Кроме того, обе страны во многом соответствуют стандартам организации в сфере обороны и безопасности. Однако в конечном счете присоединение к альянсу требует политического решения как Стокгольма и Хельсинки, так и всех 30 стран в составе НАТО.