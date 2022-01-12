Беннет обсудил с Путиным Иран и Сирию
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом российско-израильское взаимодействие по Сирии, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались различные аспекты российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, проблематика ближневосточного урегулирования, ситуация вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Как отмечает The Jerusalem Post, премьер-министр Израиля в ходе разговора с Владимиром Путиным заявил о необходимости занимать твердую позицию против развития ядерной программы Ирана.