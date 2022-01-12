Как же нам повезло: палач Эльдара Махмудова мог бы стать и судьей!
Один из свирепых палачей бывшего шефа МНБхСС Эльдара Махмудова – следователь, полковник Ясин Мамедов, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, выступил с сенсационным заявлением.
Принятый в Коллегию адвокатов Азербайджана Мамедов мог бы продолжить свою деятельность в судебной мантии.
Представляем вашему вниманию любопытное заявление полковника, который на протяжении десяти лет осуществлял политику гостерроризма.
«Я на абсолютно законных основаниях сдал экзамены и был избран членом Коллегии адвокатов. Более того, раньше я прошел экзамены на судейство и в нотариусы. Но не сложилось, и я решил сдать экзамены в адвокатуру и набрал высокий балл.
Если останусь на свободе, то продолжу адвокатскую деятельность», - сказал он.
Нам же остается лишь выразить благодарность Минюсту Азербайджана, который закрыл путь в судебный зал полковнику, чьи руки запятнаны кровью десятков тысяч азербайджанцев. Что бы он творил за судейским столом?!