Все же из Баку в Стамбул лететь дешевле, чем из Еревана

Как уже сообщалось, правительство Турции разрешило авиакомпании Flyone Armenia осуществлять полеты по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Первый рейс запланирован на 2 февраля. Авиабилет из Еревана в Стамбул можно будет приобрести за $45. После публикации этой информации в азербайджанском сегменте соцсетей стали распространяться сообщения о большой разнице на авиабилеты из Баку и Еревана в Стамбул.

Национальная авиакомпания AZAL внесла ясность в этот вопрос. В пресс-службе авиакомпании haqqin.az сообщили, в частности, что в авиакомпаниях нет жестких тарифов – цены на авиабилеты у авиакомпаний не бывают постоянно фиксированными, они определяются в зависимости от спроса и предложения, заполняемости самолета, даты покупки, сезонных колебаний, связанных с праздниками и периодом отпусков, когда спрос на них увеличивается.

«Согласно мировой практике, чтобы купить авиабилет по минимально возможной цене, пассажир должен приобрести его заблаговременно, так как их количество на каждый рейс очень ограничено. Поэтому, если авиакомпания только выставляет билеты на продажу, то они, естественно, будут ниже, чем у тех авиакомпаний, которые давно продают билеты в этом направлении. Кроме того, минимальный тариф на всех направлениях азербайджанского лоукостера Buta Airways снизится до 29 евро, как это было до пандемии коронавируса. На днях об этом будет официально объявлено», - сказали в пресс-службе.