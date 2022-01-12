Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским
Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхом уль-ислам Аллахшукюром Пашазаде находится в Ватикане по официальному приглашению главы Римско-католической церкви Папы Франциска, сообщает АзерТАдж.
В рамках визита состоялась встреча между шейхом уль-ислам Аллахшукюром Пашазаде и главой Римско-католической церкви Папой Франциском.
Затем Папа Франциск встретился с делегацией, состоящей из глав представленных в Азербайджане религиозных конфессий.
Во встрече приняли участие посол Азербайджана во Франции и при Святом Престоле Рахман Мустафаев, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий Никоноров, епископ апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.