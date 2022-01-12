Европа признала беглого казахстанского олигарха Аблязова невиновным
Беглый казахстанский олигарх-оппозиционер, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции.
Agence France-Presse сообщает, что срок исковой давности по его делу «по отмыванию денег и злоупотреблению доверием» истек.
Решение Парижского апелляционного суда не окончательное, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу. В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и Украине. Его обвиняют в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении 7,5 млрд долларов. В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы.