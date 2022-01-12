Летом прошлого года ООО «Саунд про» начало реализацию проекта Teatral Studio. Его цель – находить юные таланты, организовать для них различные курсы в этой и подобных областях, чтобы дети могли выступать на большой сцене с профессиональными актерами.

Кроме того, работа Teatral Studio состоит в том, чтобы освободить ребенка от определенных комплексов, избавить от трудностей, которые мешают детям самовыражаться. Образование, дисциплина, уважение к взрослым и, конечно же, способности – самые важные факторы в Teatral Studio.

У проекта уже есть несколько успешных работ. 18 июля 2021 года в санатории Государственной службы безопасности состоялось открытие Teatral Studio спектаклем «Сказочный принц». Позже Teatral Studio привлекла к себе внимание социальным роликом «Охрана природы» и стала известна в стране. Появились и юные таланты. 10-летняя Сафия Намазова выступала с профессиональными актерами в этом социальном ролике и продолжает добиваться различных успехов. Режиссером социального фильма является Турал Бахыш, а режиссером-постановщиком - Сабина Мамедова. Социальное видео было снято Ramana Media Center. Затем ролик был показан на фестивале «4/4 qısa tamaşalar» - совместном проекте Министерства культуры и Teatro.az. За свою профессиональную деятельность и актерское мастерство детей они завоевали большую симпатию и были награждены дипломом Министерства культуры.

1 сентября спектакль «Сказочный принц» в очередной раз был показан детям из семей шехидов и ветеранов на одной из открытых площадок с участием профессиональных актеров и 7-летнего Ильхама Алекперзаде - одного из самых юных участников Teatral Studio. Дети остались довольны выступлением и получили массу удовольствия.

Помимо этого, Teatral Studio приняла участие в ежегодном сольном фестивале Dünden bu güne anlatı в турецком городе Диярбакыр с моноспектаклем «Тигр» по сценарию Ульвии Гейдаровой, в постановке Сабины Мамедовой и в исполнении Зумруд Гулиевой. Команда вернулась в Баку с наградой.

А 9 ноября 2021 года было организовано мероприятие для детей семей шехидов и ветеранов. На этот раз дети переоделись в разные костюмы персонажей, пели под караоке, смотрели разные мультфильмы и хорошо проводили время.

Последнее на сегодняшний день мероприятие Teatral Studio длилось три дня. Оно прошло с 31 декабря по 2 января в Гянджинской государственной филармонии имени Ф.Амирова. Режиссер-постановщик - Сабина Мамедова. Следует отметить, что 10-летняя Сафия, сыгравшая в этом спектакле одну из главных ролей, привлекла внимание своим мастерством. Не отставала от нее и 16-летняя Фарида, известная своей сценической пластикой. Вместе с профессиональным составом Teatral Studio они вернулись в Баку, завоевав особое внимание гянджинцев.

Сейчас Teatral Studio работает над двумя пьесами. Премьера спектакля «Защитим природу» по произведению Пярвина в исполнении юных актеров состоится весной. Спектакль «Каин» (Джордж Байрон) в исполнении молодых и талантливых актеров Бейрака Рустамзаде и Эльчина Амирова намечен на 25 февраля.

Следует отметить, что директором ООО «Саунд про» является народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов, а художественным руководителем - Сабина Мамедова.