В Иране "отомстили" Трампу за убийство генерала Сулеймани

Анимационный ролик, в котором иранский боевой робот наводит прицел беспилотника для удара по экс-президенту США Дональду Трампу, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани, опубликован на сайте Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает РИА Новости.

В ролике продолжительностью чуть менее двух минут показано, как хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет роботом, который движется по улицам Флориды по направлению к резиденции Трампа со звездно-полосатым стягом на высоком флагштоке. Поднырнув под ограду, робот на большой скорости проникает на охраняемую территорию, где Трамп играет в гольф с другими государственными деятелями. Подъехав на достаточное расстояние, машина подсвечивает цель для удара. Прежде чем нажать на кнопку, хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ (на убийство иранского генерала), заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая на "Пуск".