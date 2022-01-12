Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:50

Наступивший 2022 год ничего хорошего миру не предвещает. О надвигающихся черных лебедях предупреждают международные фининституты, основываясь на итогах прошедшего года и тенденциях развития глобальной экономики. А они не утешительны. По данным бюро статистики Минтруда страны, инфляция в США за 2021 год достигла 7%. Это максимальное значение почти за 40 лет. Фондовые индексы США замерли в ожидании новых событий, прибавляя символические 0,2%-0,3%. И уже нет сомнений, что курс многих нацвалют ждут заметные изменения из-за перемен в крупнейшей экономике мира, которые спровоцируют перетоки капитала. Кстати, российский рубль после публикации статданных США уже дешевеет на 40 копеек к доллару, до 74,9 рубля, а евро подорожало на 80 копеек до 85,5 рубля, пробив отметку 85.

Цена энергии в США выросла на 29,3%, а продовольствия – на 6,3%. ФРС, играющий роль Центробанка, намерен снизить инфляцию до 2%. Он предупредил о повышении ставки три раза в этом году, чтобы поднять базовые ставки с их текущих почти нулевых уровней и сдержать рост цен. А с учетом роста цен не исключено, что ФРС повысит ставки в четыре раза. А Всемирный банк, тем временем, ухудшил прогноз роста ВВП США на 2022 год с 4,2% до 3,7%. Понижена и оценка роста по итогам 2021 года с 6,8% до 5,6%. Не лучшим образом обстоят дела и в России. Как сообщает Росстат, инфляция здесь в 2021 году достигла 8,39% – это максимальный рост с 2015 года, когда цены в связи с нефтяным кризисом выросли на 12,91%. Продтовары подорожали за год на 10,62%, непродовольственные товары – на 8,58%. Рост цен превысил прогнозы правительства (7,4%). Но он продолжился и в новом году. Инфляция на 10 января ускорилась с 8,39% до 8,61% в годовом выражении. С начала года цены выросли на 0,56%. Наибольший рост пришелся на продтовары. Правда, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем сохранится вблизи 4%. В декабре прошлого года была повышена ключевая ставка сразу с 7,5% до 8,5% годовых, чтобы сдержать рост цен. Ставка выросла за год в 2 раза – с исторического минимума 4,25%. Ставка с исторического рекорда в 17%, достигнутого в 2015 году, непрерывно снижалась до весны 2021 года. Растет инфляция и в других странах – основных партнерах Азербайджана. Мы уже много писали о состоянии курса лиры и угрожающе высокой инфляции в братской Турции, экономика которой переживает сложные дни.

А в последние дни развернулись разрушительные для экономики процессы в Казахстане, с которым и у Азербайджана сложились тесные экономические отношения. Несомненно, политическая дестабилизация обусловит экономический кризис и рост цен. Дошло до того, что европейская страна Венгрия ввела государственное регулирование цен на продукты. Здесь зафиксированы цены на шесть продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года, о чем заявил по итогам парламентского заседания премьер-министр Виктор Орбан. Правительство прибегает к таким мерам, чтобы защитить интересы cограждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в Европе. Кстати, ранее Венгрия уже ограничила рост цен на бензин и проводит политику снижения размеров коммунальных платежей. Казалось бы, ситуация достаточно опасная и требует объединения усилий ведущих держав мира для ее решения. Но, вопреки здравому смыслу, на этом фоне геополитическая ситуация обострилась до крайнего предела, что однозначно приведет к дальнейшему спаду глобальной экономики и росту инфляции. Сильно отразится все это и на экономиках уже перечисленных стран, являющихся крупнейшими партнерами Азербайджана. К тому же давление на экономики России и Турции растет по усиливающейся траектории. И это не может не беспокоить власти страны.