После Гасанова Волков встретился с Папикяном фото

После Баку новый командующий российскими миротворцами в Карабахе Андрей Волков прибыл в Ереван, сообщают армянские СМИ.

Там он провел встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе и обсудили вопросы стабилизации обстановки.

На встрече присутствовал генерал Рустам Мурадов.

Андрей Волков в рамках плановой ротации сменит на этом посту генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина.

Отметим, 12 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова.