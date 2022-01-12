После Гасанова Волков встретился с Папикяном фото
После Баку новый командующий российскими миротворцами в Карабахе Андрей Волков прибыл в Ереван, сообщают армянские СМИ.
Там он провел встречу с министром обороны Армении Суреном Папикяном.
Стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе и обсудили вопросы стабилизации обстановки.
На встрече присутствовал генерал Рустам Мурадов.
Андрей Волков в рамках плановой ротации сменит на этом посту генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина.
Отметим, 12 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова.