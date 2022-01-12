Это связано с тем, что квалифицированные мигранты заполняют растущую долю рабочих мест, для которых компании с трудом находят работников, особенно водителей грузовиков, говорится в отчете Кельнского института экономических исследований, пишет Bloomberg.

“Пустые полки супермаркетов и больше никаких матрасов в Икеа: то, что долгое время было повседневной жизнью в Великобритании, еще не материализовалось в Германии”, - сказали экономисты во главе с Хелен Хикманн. “Без мигрантов нехватка рабочей силы была бы гораздо более серьезной”.

Расчеты аналитиков показали, что доля работающих мигрантов, занятых в сферах, где наблюдается нехватка рабочей силы, подскочила до 49% в 2019 году с 19% в 2013 году. Доля занятых немцев на таких работах за этот период увеличилась меньше – с 25% до 52%. Частично этот рост обусловлен тем фактом, что в настоящее время все больше должностей сталкиваются с их нехваткой, сообщили в институте.

Наиболее распространенной квалифицированной профессией для мигрантов в 2020 году была работа за рулем грузовика, причем более 130 000 человек работали водителями – четверть от общего числа.