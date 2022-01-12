19:30

Мир привык к тому, что главные ужасы о ковиде приходят из США. Вот и начало нового года не внесло корректив в это восприятие. В среднем за прошлую неделю здесь ежедневно заболевала 761 тысяча человек (антирекорд поставлен 4 января, когда было зарегистрировано более 1 миллиона заболевших). Рост за две недели, таким образом, был на 85 процентов, число госпитализированных составило в среднем 137 человек (рост на 80 процентов). Число смертей от омикрона, становящимся господствующим штаммом также растет, хотя к счастью и не так быстро, как с предыдущей дельтой. Но одновременно в Америке наблюдается и новое явление, связанное с пандемией. Washington Post называла его «эпидемией замешательства» (epidemic of confusion). Раньше население страны делилось на тех, кто сделал прививки (коих, конечно большинство – два укола получили 63 процента человек) и убежденных антиваксеров. А теперь в стране сложилось замечательное единство – никто не понимает, что предлагают власти, каким рекомендациям следует следовать и как вообще жить дальше?

Советы главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи меняются каждую неделю и часто противоречат один другому. Нужно ли проходить тестирование, если да, то когда? Нужно ли изолироваться? Если да, на какое число дней – на 5? А, может быть, на 10? Посылать ли детей в школы? Встречаться ли с друзьями? Возвращаться ли к доковидному образу жизни или лезть в бункер? В то время как сотрудники Центра по предупреждению и контролю заболеваний придерживаются прежних рекомендаций по сохранению масочного режима и дистанцирования, хотя и сильно путаются со сроками выполнения того и другого, многие советники президента Джо Байдена, эксперты в сфере здравоохранения нацеливают его на то, чтобы он постепенно приучал нацию к мысли, что с ковидом можно жить, и это будет «новой нормальностью». В результате в стране началось броуновское движение – каждый ведет себя так, как считает нужным. Национальная футбольная лига начала проводить матчи на стадионах, чтобы те заполнились публикой – надо же, наконец, пополнить истощенные резервы. А Национальная хоккейная лига, наоборот, отменила на неопределенное время все матчи и также сделали организаторы национальной премии Grammy. «Я чувствую себя пловцом, который не знает, сколько еще ему осталось до берега – сто метров или сто миль», - говорит Чип Франклин, ведущий ток-шоу в интернете. Американцы вспоминают, что им вещали эксперты в феврале 2020 года, когда пандемия только начиналась. «Вирус неизбежен, - говорила тогда Нэнси Мессонье из Центра по контролю и предупреждению заболеваний. - Мы не говорим «если». Мы говорим только «когда» он начнется». Тогда это предупреждение вызвало шторм в Белом доме, хозяин которого, Дональд Трамп крайне пренебрежительно относился к опасности пандемии. Нынешние заявления звучат намного более грозно. «Я думаю, что крайне трудно определить, что происходит сейчас, - говорит Джанет Вудсток, представляющая Администрацию по делам продовольствия и лекарств. – Но похоже, что большинство людей подхватят ковид».

«Большинство» людей в США с их 330 миллионным населением! Звучит, согласитесь чудовищно. Между тем проблема ковида прежнему доминирует на политических площадках. Раньше все было просто: консерваторы-республиканцы защищали Трампа с его игнорированием пандемии, либералы-демократы нападали на него. А что теперь делать демократам – атаковать Байдена? Кто, как не он обещал согражданам в прошлом году «счастливое лето», когда люди, сняв маски смогут петь (или пить) и смеяться как дети. И что теперь говорит он? Или, как всегда, запинается? Но если начать бить по Байдену, то это будет только расчищать дорожку к возвращению во власть Трампу. Проблема, однако.