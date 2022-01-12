Жесткие заявления азербайджанского посла во Франции

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев выступил с достаточно интересными заявлениями, касающимися ухудшения отношений между двумя странами. Статья за авторством главы дипмиссии была опубликована на страницах издания La Tribune, сообщает haqqin.az.

«Торгово-экономические и политические отношения между Азербайджаном и Францией переживают не лучшие времена, - пишет Рахман Мустафаев. – Товарооборот между двумя странами снизился: с 790 млн долларов в 2019 году до 560 млн в 2020 году и 200 млн по итогам десяти месяцев 2021 года. По последним данным Франция в списке основных торговых партнеров Азербайджана переместилась с 9-го места, которое она занимала в 2020 году, на 22-е. Эту негативную тенденцию можно лишь частично объяснить глобальным кризисом в области здравоохранения и связанным с ним замедлением экономического роста и мировой торговли».

Глава азербайджанской дипмиссии в Париже напоминает, что в период с 2004-го по 2016-й годы в Азербайджане было реализовано 42 крупных проекта с участием французских компаний.

«Эти проекты финансировались из госбюджета Азербайджана. Их общая стоимость - 2,3 млрд. С 2017 года французские компании и заинтересованные министерства по инерции продолжали добиваться крупных контрактов, не принимая во внимание тот факт, что процесс закупки Азербайджаном тяжелой техники и оборудования у Франции не мог продолжаться вечно. В этой ситуации необходимо было искать новые отрасли, направления и формы сотрудничества, активнее привлекать малый и средний бизнес».

Р.Мустафаев подчеркнул, что французские инвестиции в основном связаны с нефтяным сектором и «оседают на дне Каспийского моря», что крайне важно для развития нефтегазовых экспортных мощностей Азербайджана, но мало способствует диверсификации экономики нашей страны и развитию новых отраслей».

«Однако основная причина замедления экономического сотрудничества связана с ухудшением политического климата в двусторонних отношениях, - подходит к сути публикации посол. - Далекая, мягко говоря, от объективности позиция Франции во время армяно-азербайджанской войны осенью 2020 года, декларации и подстрекательские действия некоторых французских политических деятелей в постконфликтный период в 2021 году, их пренебрежительное отношение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана затруднили диалог и сотрудничество между нашими странами, свели на нет многие достижения прежних лет в области политики и экономики, культуры и образования. Чтобы доверие и сотрудничество вернулись на прежний уровень, требуются время и добрая воля.