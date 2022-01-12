В Армении требуют вместо российских миротворцев разместить войска Евросоюза в Карабахе

В руках у митингующих были плакаты с надписями "Женщины против организаторов этой бойни", "Никаких новобранцев на границе", "Для чего возглавляешь ОДКБ?", "Правительство обязано обеспечить право человека на жизнь", "Прекратите бойню!", "Решите вопросы нашей безопасности, либо уйдите!" и другие.

Активисты и правозащитники вышли сегодня в Ереване на акцию протеста у здания правительства с требованием внедрить механизмы для обеспечения безопасности жителей Армении и защиты интересов страны.

В Армении продолжают расти антироссийские настроения и все чаще звучат призывы развернуть на границе с Азербайджаном международные силы безопасности. Об этом, в частности, заявили активисты гражданского общества и правозащитники, которые провели акцию протеста у здания правительства Армении.

Руководитель Хельсинкской Ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц пришла на акцию протеста с пустым плакатом. "Я бы предложила властям, чтобы они сами заполнили этот плакат. Интересно, что они о себе на нем напишут? Они эту ситуацию как оценивают? Это нормально?" – сказала она.

Правозащитница отметила, что власти обязаны обсудить новые переговоры, новые механизмы, потому что текущие никак не решают проблем страны.

"Те системы, в которые мы вовлечены, те механизмы, которые внедрены, или те российские миротворцы, которые присутствуют здесь, не решают наших проблем. Мы не получаем ни реакцию ОДКБ, ни реакцию России", – подчеркнула Карапетянц.

По ее словам, Армения должна воспользоваться международными правами, в том числе в виде привлечения международных миротворцев, внедрения совместных мониторинговых механизмов. "То, что российские миротворцы не сдерживают, уже факт. Присутствие международного контингента заставит мировое сообщество не молчать, в противном случае, это сильно будет бить по их репутации", – считает Карапетянц.

На обвинения армянской стороны о бездействии российских миротворцев сегодня ответила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если кто-то хочет бросить тень на российских миротворцев, у них это не получится, так как они работают чётко и слажено, в интересах урегулирования кризиса. Для большей ясности этот вопрос лучше задать представителям миротворческой миссии, которые находятся в постоянном контакте с обеими сторонами и при необходимости проводят расследование инцидентов», - сказала она.