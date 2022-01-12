«У России нет достаточных ресурсов, чтобы ввязаться в войну. У нее жалкая армия и полно снятых мультфильмов, на которых она показывает, что она сделает то или другое». Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный демократический полюс» заявил политолог, историк, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян.

Экс-дипломат считает, что у России нет военной возможности для нападения на Украину: «В своих предыдущих интервью и записях я заявлял, сейчас повторю то же самое: я не вижу возможности большого столкновения России и Украины. У России нет достаточных ресурсов, чтобы ввязаться в войну. У нее жалкая армия и полно снятых мультфильмов, на которых она показывает, что она сделает то или другое».