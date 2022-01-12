В Ереване заявили, что Россия со своей жалкой армией не пойдет с войной на Украину видео
«У России нет достаточных ресурсов, чтобы ввязаться в войну. У нее жалкая армия и полно снятых мультфильмов, на которых она показывает, что она сделает то или другое». Об этом в эфире YouTube-канала «Национальный демократический полюс» заявил политолог, историк, бывший посол Армении в Канаде Ара Папян.
Экс-дипломат считает, что у России нет военной возможности для нападения на Украину: «В своих предыдущих интервью и записях я заявлял, сейчас повторю то же самое: я не вижу возможности большого столкновения России и Украины. У России нет достаточных ресурсов, чтобы ввязаться в войну. У нее жалкая армия и полно снятых мультфильмов, на которых она показывает, что она сделает то или другое».
А.Папян считает, что российское вооружение сильно отстает от европейских и американских аналогов: «Если вы посмотрите на настоящие российские дроны, а ни на те, которые показывают в мультфильме, вы будете смеяться. Они как будто швейные машинки, они ни на что не годны. Путин блефует по-крупному».