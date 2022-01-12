Евросоюз продлил экономические санкции против России

ЕС официально продлил действующие в отношении России экономические санкции до 31 июля 2022 года, говорится в распространенном заявлении Евросоюза, передает РИА Новости.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - указывается в документе.

Лидеры ЕС в ходе декабрьского саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление этих экономических санкций против России. Европейские лидеры тогда также призвали Россию "приступить к выполнению минских соглашений".