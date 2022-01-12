Врачи назвали редкий симптом коронавируса

У некоторых заболевших COVID-19 может развиться конъюнктивит, в редких случаях у зараженного могут гноиться глаза. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Может происходить поражение слизистой, конъюнктивит. И на фоне этого гноятся глаза, но это все-таки редко бывает, потому что гной – свидетельство присоединения бактериальной флоры на фоне развернутого воспаления», - рассказал медик.