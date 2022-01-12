Мирзиёев ответил на угрозы Лукашенко

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий». Об этом, как передает Sputnik Узбекистан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал во время сегодняшнего заседания Совета безопасности.

По словам Мирзиёева, власти Узбекистана внимательно следят за ситуацией в регионе, а страна располагает всем необходимым для адекватного реагирования на любую угрозу.

Отметим, 10 января, выступая на во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, лидер Беларуси заявил, что уроки из этой ситуации должен извлечь Узбекистан: «Если нет, то, по нашей информации, их взгляды брошены на Узбекистан».