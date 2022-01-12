«В рамках полномочий «Азеригаз» предпринимателям будет оказана помощь в решении их проблем и предложений». Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов во время встречи с субъектами предпринимательства в городе Загатала в рамках акции «Открытый микрофон».

Выступившие предприниматели попросили изучить структуру задолженности за потребленный ими природный газ. Другие же предприниматели поблагодарили руководство производственного объединения за оказанную поддержку в погашении образовавшегося долга.