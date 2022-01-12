В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану

В Казахстане начали сбор подписей за переименование столицы страны, города Нур-Султан, обратно в Астану. Об этом сообщает KazTAG.

Соответствующая петиция появилась в интернете. Ее авторы утверждают, что новое название столицы Нур-Султан воспринимается людьми негативно, в быту жители используют прежнее название. «Учитывая настроения в обществе, просим президента Республики Казахстан, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице», - говорится в обращении.

Авторы также предлагают во всех городах Казахстана переименовать улицы имени бывшего президента Нурсултана Назарбаева, дать им нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость страны».