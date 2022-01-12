«Мир в регионе возможен на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне». Об этом в эфире YouTube-канала CivilNet заявил армянский политолог Тигран Григорян.

Т.Григорян отметил, что Армении придется пойти на серьезные уступки в переговорах с Турцией: «Мир в регионе возможен на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне».