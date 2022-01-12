Американский еврейский комитет проинформирован о последних провокациях Армении

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил встречу с Дэвидом Харрисом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН и обсуждения с Американским еврейским комитетом.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Стороны договорились о развитии сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейской общиной.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал сторону о текущей ситуации в регионе, в том числе о предпринятых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о продолжающихся военных провокациях со стороны Армении и убийстве азербайджанского военнослужащего два дня назад.

Дэвид Харрис поблагодарил за встречу и предоставленную информацию. Он подчеркнул важность обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.