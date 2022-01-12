«Все устали от культа личности Назарбаева. 35 лет это лицо Назарбаева, каждый день его показывают. Столицу назвали его именем, где такое есть?! Назарбаев вызывал недовольство всех: и чиновников, и старой элиты, и новой элиты, и внешних сил». Об этом в эфире «ЛДПР ТВ» заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Эпатажный политик считает, что людям в Казахстан надоело смотреть, как одни шикуют, другие живут плохо: «Вот набор этих всех противоречий: языковый, национальный, религиозный, социальный…перенос столицы…язык, кириллица, латиница. И культ личности. Ну устали все, 35 лет это лицо Назарбаева, каждый день его показывают. Столицу назвали его именем, где такое есть?!».