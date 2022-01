Столтенберг и Джонсон обсудили продолжение диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию с безопасностью в Европе, Украине и продолжение диалога с Россией в рамках Совета РФ-НАТО.

"Обсудили с премьер-министром Джонсоном безопасность в Европе и ситуацию вокруг границ Украины. В НАТО мы занимаем единую позицию, готовы защищать союзников и вновь встречаться в рамках Совета Россия-НАТО", - написал Столтенберг в Twitter.

Spoke with #UK Prime Minister @BorisJohnson to discuss security in Europe & the situation in & around #Ukraine. We stand united in #NATO, ready to defend each other & ready to meet again in the NATO-#Russia Council.