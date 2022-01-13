В связи с необходимостью финансирования дефицита государственного бюджета Правительство Армении обратилось в Международный валютный фонд за получением нового кредита в размере 72 млн долларов, пишет издание «Паст».

«Кроме того, в ближайшее время могут быть подписаны новые кредитные договоры, так как премьер-министру Армении Николу Пашиняну понадобятся деньги, чтобы избежать экономического коллапса и любой ценой продлить свою власть.

В противном случае он не сможет выплатить даже зарплаты государственных служащих и пенсии», - пишет газета.