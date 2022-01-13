Если Россия предпримет полномасштабное вторжение в Украину, президенту РФ, главе правительства, министру иностранных дел, министру обороны России, а также всем, кого сочтут причастными к такому решению, запретят въезд в США, заморозят их возможные американские активы. Под санкции также попадут родственники Путина и близкие к нему бизнесмены. Кроме того, будут запрещены любые операции с российским суверенным долгом. Предусматривается блокировка любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений», включая бельгийскую международную систему SWIFT и любых альтернативных провайдеров подобных услуг.

Публикация проекта нового пакета санкций, подготовленного сенаторами-демократами против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны сильно огорчила это самое руководство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал возможные санкции против Владимира Путина «запредельной мерой», которая сравнима с разрывом отношений. Ну да, так это, пожалуй, есть.

О том, как работается экономике, отключенной от SWIFT, могут рассказать в Иране, отключенном в 2018 году: работается крайне плохо. Иранское руководство также хорошо знает, что такое масштабные индивидуальные санкции.

Наверное, лично Владимиру Путину было бы ни холодно, ни жарко от личных санкций, и его жизнь вряд ли потеряла бы нынешнее качество. А вот неприятные ограничения могут сильно испортить жизнь, например, членам его семьи и родственникам. Оно им надо? Надо ли ближайшему кругу приближенных, которых президент сделал миллиардерами, потерять возможность пользоваться свалившимся на них богатством так, как они привыкли пользоваться последние пару десятков лет: покупая западное качество жизни за средства, выкачанные из России?

Путин предоставил им эту возможность, его за это и ценят. Если ее отнять, упадет и ценность в их глазах самого хозяина Кремля. Из благодетеля он враз превратится в досадную проблему. Готов ли президент РФ рисковать потерей лояльности ближнего круга, без чего он не может чувствовать себя в безопасности, большой вопрос.

Самое же оскорбительное в таких санкциях для президента России – отказ Соединенными Штатами принимать его за равного политического игрока, низведение лидера России до главы государства уровня Ким Чен Ына. Владимир Путин чрезвычайно чувствителен к вопросам статуса. Собственно, все обострения отношений последних лет с Западом – это именно его борьба за повышение собственного международного статуса. Проиграть эту борьбу враз и с полным позором, оказавшись на задворках большой глобальной игры, пожалуй, он не хотел бы. Так что угроза подобных санкций для российского президента действительно чувствительна.

Для тех, кто внимательно следит за международной политикой, в этом отношении весьма показателен саммит Большой двадцатки, проходивший в ноябре 2014 года в австралийском Брисбене. Путину, который только захватил Крым и совершил агрессию на востоке Украины, международные лидеры устроили настоящую обструкцию. Встреченный подобным непривычным для себя образом, Путин был вынужден покинуть Брисбен досрочно. С тех пор российский президент, конечно, пообвыкся с изоляцией, но пренебрежение его по-прежнему больно задевает. Если этого можно избежать, он постарается избежать. А, значит, это и есть самый настоящий рычаг воздействия на него. Санкции, особенно объявленные, но еще не введенные, работают, как ни крути.